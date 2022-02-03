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В Тульской области собака нашла человеческую голову
Инцидент произошел вечером среды, 2 февраля, в городе Щекино.

В Тульской области собака нашла человеческую голову. Об этом сообщил портал Myslo.

Инцидент произошел вечером среды, 2 февраля, в городе Щекино.

Местная жительница гуляла с собакой по улице Полевой. Животное достало из сугроба обглоданную голову. Испуганная женщина вызвала полицию.

Позже приехали полицейские. Они нашли обезглавленный труп мужчины на территории частного домовладения на улице Полевой. Тело было обглодано животными.

По информации портала, местонахождение собственника не установлено. Также имеются версии, что тело принадлежит именно владельцу территории. Также соседи рассказали журналистам, что мужчина выпивал.

Информацию подтвердили в региональном СУ С. К. России. Следователи начали проверку инцидента.