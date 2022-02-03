В Тульской области под тяжестью снега провалилась крыша ангара, пострадали два человека

65-летняя женщина получила тяжелые повреждения, а 33-летний мужчина — легкие. Они находились внутри здания.

В Тульской области под тяжестью снега провалилась крыша ангара, пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 31 января в поселке Спартак Чернского района. Под тяжестью снега обрушилась кровля у ангара. Здание принадлежало организации, которая занимается производством и хранением сельхозпродукции.

Внутри ангара находились два человека: 65-летняя женщина получила тяжелые повреждения, а 33-летний мужчина — легкие.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).