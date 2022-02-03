В Шацком районе школьникам выдадут продуктовые наборы

Всего ученики 5-8 классов получат 664 комплекта.

В Шацком районе школьникам, находящимся на дистанционном обучении, выдадут продуктовые наборы. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Всего ученики 5-8 классов получат 664 комплекта.

По словам главы районного управления образования Екатерины Осиной, цена набора соответствует стоимости питания, которое дети получали в школах — 66,04 рубля в день.

«В школах составили график выдачи продовольственных наборов в соответствии с санитарными требованиями во время пандемии коронавируса, чтобы не создавать очередей. О дате и времени выдачи родителям сообщают заранее», — отметила чиновница.