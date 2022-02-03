\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
-7°
Птн, 04
-6°
Сбт, 05
-11°
ЦБ USD 76.65 0.17 04/02
ЦБ EUR 86.56 0.28 04/02
Нал. USD 76.11 / 77.10 13:08
Нал. EUR 86.02 / 86.88 15:13
Новости
Публикации
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
2 часа назад
391
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
3 865
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
29 107
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
12 928
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области впервые с момента начала пандемии выявили свыше 1 000 случаев COVID-19
Данные на четверг, 3 февраля, привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 1 027 случаев COVID-19. Данные на четверг, 3 февраля, привел федеральный оперштаб.

Число стало максимальным за период пандемии. Всего в регионе зафиксировали 70 455 случаев коронавируса.

Госпитализировали за сутки 104 человек. От заболевания умерли шесть жителей региона, всего — 2 884. Выздоровели за сутки 155 человек, всего — 58 873.

В России за сутки выявили 155 768 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 12 284 564.

За сутки выздоровели 53 724 человек, всего с начала пандемии вылечились 10 390 732 человек.

За сутки скончались 667 человек, всего — 333 357.