В Рязанской области впервые с момента начала пандемии выявили свыше 1 000 случаев COVID-19

Данные на четверг, 3 февраля, привел федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 1 027 случаев COVID-19. Данные на четверг, 3 февраля, привел федеральный оперштаб.

Число стало максимальным за период пандемии. Всего в регионе зафиксировали 70 455 случаев коронавируса.

Госпитализировали за сутки 104 человек. От заболевания умерли шесть жителей региона, всего — 2 884. Выздоровели за сутки 155 человек, всего — 58 873.

В России за сутки выявили 155 768 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 12 284 564.

За сутки выздоровели 53 724 человек, всего с начала пандемии вылечились 10 390 732 человек.

За сутки скончались 667 человек, всего — 333 357.