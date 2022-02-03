В Рязанской области в пятницу ожидается до -3 градусов

Прогноз погоды на 4 февраля опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в пятницу ожидается до -3 градусов. Прогноз погоды на 4 февраля опубликовало региональное ГУ МЧС.

По информации ведомства, в области будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Гололедица.

Синоптики прогнозируют северо-восточный, северный ветер со скоростью 3-8 м/c. Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -14, -9 градусов, днем — -8,-3 градуса.