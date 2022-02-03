В Рязанской области осудят экс-сотрудника телекоммуникационной компании
Уголовное дело направили в суд.
Касимовский отдел следственного управления СКР завершил расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника телекоммуникационной компании. Об этом сообщила
В мае 2021 года обвиняемый, являясь руководителем офиса продаж телекоммуникационной компании, присвоил смартфон, который принадлежал компании и был выставлен на продажу. Мужчину обвинили в присвоении имущества (часть 3 статьи 160 УК РФ). Уголовное дело направили в суд.