В Рязани задержали пьяного водителя «Калины» без прав

Мужчину остановили на улице Ленинского комсомола.

В Рязани полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на улице Ленинского комсомола. Сотрудники ДПС обратили внимание на «Ладу Калина». Машину остановили. При общении с 40-летним водителем специалисты обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Мужчине предложили пройти освидетельствование. По его результатам у рязанца выявили 1,423 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.

При проверке баз данных ГИБДД, полицейские узнали, что водителя ранее на 28 месяцев лишили прав за повторное пьяное вождение. Мужчину вновь планируют привлечь к уголовной ответственности.