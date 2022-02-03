\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
-7°
Птн, 04
-6°
Сбт, 05
-11°
ЦБ USD 76.65 0.17 04/02
ЦБ EUR 86.56 0.28 04/02
Нал. USD 76.11 / 77.10 13:08
Нал. EUR 86.02 / 86.88 15:13
Новости
Публикации
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
2 часа назад
387
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
3 865
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
29 107
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
12 928
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани задержали пьяного водителя «Калины» без прав
Мужчину остановили на улице Ленинского комсомола.

В Рязани полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел на улице Ленинского комсомола. Сотрудники ДПС обратили внимание на «Ладу Калина». Машину остановили. При общении с 40-летним водителем специалисты обнаружили признаки алкогольного опьянения.

Мужчине предложили пройти освидетельствование. По его результатам у рязанца выявили 1,423 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.

При проверке баз данных ГИБДД, полицейские узнали, что водителя ранее на 28 месяцев лишили прав за повторное пьяное вождение. Мужчину вновь планируют привлечь к уголовной ответственности.