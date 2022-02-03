В Рязани за неоднократную продажу алкоголя подросткам на женщину завели уголовное дело

Она работала в магазине на улице Электрозаводской.

В Рязани за неоднократную продажу алкоголя подросткам на женщину завели дело. Об этом сообщило региональное УМВД.

Рязанцы рассказали полицейским о том, что в магазине на улице Электрозаводской несовершеннолетним продают спиртное.

Участковые узнали, что 56-летняя рязанка занимается этим не в первый раз. Ранее правоохранители уже привлекали женщину к административной ответственности.

На рязанку завели уголовное дело по статье 151.1 УК РФ («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»). Ей грозит до 80 тысяч рублей штрафа или до года исправительных работ.