В Рязани за неоднократную продажу алкоголя подросткам на женщину завели уголовное дело
Она работала в магазине на улице Электрозаводской.
В Рязани за неоднократную продажу алкоголя подросткам на женщину завели дело. Об этом сообщило региональное УМВД.
Рязанцы рассказали полицейским о том, что в магазине на улице Электрозаводской несовершеннолетним продают спиртное.
Участковые узнали, что 56-летняя рязанка занимается этим не в первый раз. Ранее правоохранители уже привлекали женщину к административной ответственности.
На рязанку завели уголовное дело по статье 151.1 УК РФ («Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции»). Ей грозит до 80 тысяч рублей штрафа или до года исправительных работ.