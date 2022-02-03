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В Рязани рецидивиста задержали за кражу продуктов из гипермаркета
Его передали полицейским.

В Рязани росгвардейцы задержали 26-летнего рецидивиста за кражу продуктов из гипермаркета. Об этом сообщила пресс-служба регионального органа.

Информация о том, что в одном из рязанских гипермаркетов сработала тревожная кнопка, поступила в дежурную часть днем среды, 1 февраля. На место выехал наряд Росгвардии.

Правоохранители узнали, что один из посетителей попытался без оплаты пронести через кассовую зону продукты на сумму более двух тысяч рублей.

Мужчину задержали. Им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый житель села Шумашь. Его передали полицейским.