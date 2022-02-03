В Рязани осудили велосипедиста, насмерть сбившего женщину на Лыбедском бульваре

Под тяжестью тела осужденного женщина упала на асфальт и в результате падения получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась.

В Рязани осудили водителя велосипеда, который насмерть сбил женщину на Лыбедском бульваре. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Рязанец выехал на велосипеде на Лыбедский бульвар, где запрещено движение транспортных средств. Он не увидел женщину, которая шла по пешеходной дорожке и наехал на нее.

«Под тяжестью тела осужденного женщина упала на асфальт и в результате падения получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась», — говорится в сообщении.

Рязанца признали виновным по части 2 статьи 268 УК РФ («Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта») и назначили год лишения свободы в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.