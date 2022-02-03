В Рязани иностранца осудили за избиение сослуживца до смерти

Инцидент произошел в апреле 2020 года.

В Рязани уроженца Узбекистана осудили за избиение сослуживца до смерти. Об этом сообщило региональное СУ С. К. России .

Трагедия произошла 4 апреля 2020 года.

По информации следователей, 31-летний, на тот момент, мужчина пришел к остановке около предприятия, где он с родственниками работал грузчиком. Он хотел поговорить с сослуживцем, действия которого, по мнению обвиняемого, создавали близким проблемы в работе.

Как только они отошли, собеседники поссорились. Во время конфликта они оскорбляли друг друга. В один момент обвиняемый сделал подсечку, повалил потерпевшего на землю и избил. Позже к избиению присоединился один из родственников.

Потерпевший умер в больнице через несколько дней.

Уроженца Узбекистана приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить 500 тысяч рублей жене погибшего в счет компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Помимо этого, в настоящее время рассматривается дело в отношении подельника обвиняемого.