В Роспотребнадзоре разработали методику для определения трех вариантов «омикрона»

Метод позволит своевременно реагировать на изменения эпидситуации.

В Роспотребнадзоре разработали методику для определения трех вариантов «омикрона». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Метод позволит своевременно реагировать на изменения эпидситуации. Он выдает достоверный результат в течение нескольких часов и распознает все известные на сегодня линии варианта «омикрона».

В конце 2021 года в институте эпидемиологии разработали набор для определения двух мутаций штамма «дельта» и четырех мутаций «омикрона».

Руководитель научной группы разработки новых методов Камиль Хафизов рассказал, что у штамма «дельта» ученые нашли более 200 вариантов изменения.