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В Путятине детский сад закрыли из-за коронавируса у воспитателя
Дети останутся на самоизоляции в течение семи дней.

В Путятине детский сад «Березка» закрыли из-за коронавируса у воспитателя. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Предписание отдела Роспотребнадзора в Шиловском районе вышло в среду, 2 февраля.

По словам заведующей детсада Натальи Новиковой, воспитанники учреждения останутся на самоизоляции в течение семи дней. За это время в помещениях детсада проведут обеззараживание воздуха, а также продезинфицируют игровых и спальных комнат.

Отмечается, что учреждение посещают 14 воспитанников.

Помимо этого, на карантин закрыли две группы детского сада «Сказка».