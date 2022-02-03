В Путятине детский сад закрыли из-за коронавируса у воспитателя

Дети останутся на самоизоляции в течение семи дней.

В Путятине детский сад «Березка» закрыли из-за коронавируса у воспитателя. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Предписание отдела Роспотребнадзора в Шиловском районе вышло в среду, 2 февраля.

По словам заведующей детсада Натальи Новиковой, воспитанники учреждения останутся на самоизоляции в течение семи дней. За это время в помещениях детсада проведут обеззараживание воздуха, а также продезинфицируют игровых и спальных комнат.

Отмечается, что учреждение посещают 14 воспитанников.

Помимо этого, на карантин закрыли две группы детского сада «Сказка».