В Путятине детский сад закрыли из-за коронавируса у воспитателя
Дети останутся на самоизоляции в течение семи дней.
В Путятине детский сад «Березка» закрыли из-за коронавируса у воспитателя. Об этом сообщило
Предписание отдела Роспотребнадзора в Шиловском районе вышло в среду, 2 февраля.
По словам заведующей детсада Натальи Новиковой, воспитанники учреждения останутся на самоизоляции в течение семи дней. За это время в помещениях детсада проведут обеззараживание воздуха, а также продезинфицируют игровых и спальных комнат.
Отмечается, что учреждение посещают 14 воспитанников.
Помимо этого, на карантин закрыли две группы детского сада «Сказка».