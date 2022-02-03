В Песочне построят новую поликлинику на улице Сережина Гора

В 2022 году власти планируют найти средства на строительство, а в 2023 году приступить к работам.

В Песочне построят новую поликлинику на улице Сережина Гора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной гордумы.

Для строительства медучреждения выбрали пустырь площадью 1,7 гектаров в районе улиц Сережина Гора и Песоченской. Рядом с участком находятся школа № 75, детский сад № 27 и жилой массив.

По правилам землепользования и застройки пустырь относится к зоне парков, скверов и бульваров, но строительство амбулаторно-поликлинических учреждений в этой зоне не противоречит градостроительным нормам.

На части пустыря находится мемориальный комплекс рязанских летчиков-героев Великой Отечественной войны. Его построили по проекту местных инициатив. В 2022 году там также запланировано дополнительное озеленение территории. Сообщается, что в проекте медучреждения зеленые насаждения максимально сохранят.

Первый замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачев рассказал, что в здании поликлиника будет четыре этажа, оснащенных современным оборудованием. В 2022 году власти планируют найти средства на строительство, а в 2023 году приступить к работам. Грачев отметил, что поликлиника должна разгрузить работу больницы № 11.