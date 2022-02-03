\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
-6°
Сбт, 05
-10°
Вск, 06
-6°
ЦБ USD 76.65 0.17 04/02
ЦБ EUR 86.56 0.28 04/02
Нал. USD 76.11 / 77.10 13:08
Нал. EUR 86.02 / 86.88 15:13
Новости
Публикации
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
Вчера 17:42
705
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
Вчера 13:17
2 379
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
4 121
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
29 402
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Песочне построят новую поликлинику на улице Сережина Гора
В 2022 году власти планируют найти средства на строительство, а в 2023 году приступить к работам.

В Песочне построят новую поликлинику на улице Сережина Гора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной гордумы.

Для строительства медучреждения выбрали пустырь площадью 1,7 гектаров в районе улиц Сережина Гора и Песоченской. Рядом с участком находятся школа № 75, детский сад № 27 и жилой массив.

По правилам землепользования и застройки пустырь относится к зоне парков, скверов и бульваров, но строительство амбулаторно-поликлинических учреждений в этой зоне не противоречит градостроительным нормам.

На части пустыря находится мемориальный комплекс рязанских летчиков-героев Великой Отечественной войны. Его построили по проекту местных инициатив. В 2022 году там также запланировано дополнительное озеленение территории. Сообщается, что в проекте медучреждения зеленые насаждения максимально сохранят.

Первый замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Грачев рассказал, что в здании поликлиника будет четыре этажа, оснащенных современным оборудованием. В 2022 году власти планируют найти средства на строительство, а в 2023 году приступить к работам. Грачев отметил, что поликлиника должна разгрузить работу больницы № 11.