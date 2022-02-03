В Омске мужчина несколько дней избивал девятимесячного ребенка сожительницы

Он издевался над мальчиком, пока его сожительница ездила в другой город оформлять пособие. У нее три маленьких ребенка от разных отцов.

В Омске мужчина несколько дней избивал девятимесячного ребенка сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

С 26 января по 1 февраля, пока матери ребенка не было дома, мужчина избивал ребенка руками по голове, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс. Сообщается, что он делал это с целью наказания и причинение физических страданий.

РИА Новости пишет , что ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу и прооперировали. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, субдуральную гематому и судороги.

Также сообщается, что у задержанного мужчины фамилия — Живодер. Он издевался над мальчиком, пока его сожительница ездила в другой город оформлять пособие. У нее три маленьких ребенка от разных отцов.

Остальных детей забрали в дом ребенка.

Уголовное дело возбудили по пункту г части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»). Следователи отметил, что подозреваемый хвастался своим увлечением карате и вину не признал.