В Омске мужчина несколько дней избивал девятимесячного ребенка сожительницы. Об этом
С 26 января по 1 февраля, пока матери ребенка не было дома, мужчина избивал ребенка руками по голове, а также брал его за ноги, переворачивал вниз головой и тряс. Сообщается, что он делал это с целью наказания и причинение физических страданий.
РИА Новости
Также сообщается, что у задержанного мужчины фамилия — Живодер. Он издевался над мальчиком, пока его сожительница ездила в другой город оформлять пособие. У нее три маленьких ребенка от разных отцов.
Остальных детей забрали в дом ребенка.
Уголовное дело возбудили по пункту г части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание»). Следователи отметил, что подозреваемый хвастался своим увлечением карате и вину не признал.