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В Калининграде грузовик насмерть сбил женщину с коляской на пешеходном переходе
Мать успела оттолкнуть коляску с проезжей части, что спасло ребенку жизнь.

В Калининграде грузовик насмерть сбил женщину с коляской на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в четверг, 3 февраля, в 16:50 на Московском проспекте. 47-летний водитель за рулем грузовика с щебнем не пропустил женщину с коляской, которая переходила дорогу на «зеленый» по пешеходному переходу.

Женщина умерла до приезда скорой помощи, ребенок получил травмы. В полиции уточнили, что мать успела оттолкнуть коляску с проезжей части, что спасло ребенку жизнь.