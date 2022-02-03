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В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на фитнес для пенсионеров
По действующему закону вычет могут оформить работающие россияне на себя или своих несовершеннолетних детей.

В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на фитнес для пенсионеров. Об этом пишет RT.

Депутат Иван Сухарев предложил ввести налоговый вычет для россиян, которые оплачивают спортивные занятия для своих родителей-пенсионеров. Он направил письмо на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Сухарев напомнил, что по действующему закону вычет могут оформить работающие россияне на себя или своих несовершеннолетних детей. Пенсионеры не могут воспользоваться этой льготой и, по словам депутата, немногие могут позволить себе оплачивать занятия в фитнес-клубе или бассейне. Граждане, оплачивающие спортивные занятия своим родителям-пенсионерам, также не могут оформить налоговый вычет.

Парламентарий попросил внести изменения в налоговое законодательство.