В деревне Лубяное Шацкого района загорелось придорожное кафе
На место возгорания выехали 15 человек и четыре единицы техники.
В деревне Лубяное Шацкого района загорелось придорожное кафе. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Сообщение о пожаре поступило в четверг, 3 февраля, в 12:30. В 13:45 возгорание локализовали. Площадь повреждения составила около 180 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
На место возгорания выезжали 15 человек и четыре единицы техники.