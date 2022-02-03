В деревне Лубяное Шацкого района загорелось придорожное кафе

На место возгорания выехали 15 человек и четыре единицы техники.

В деревне Лубяное Шацкого района загорелось придорожное кафе. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило в четверг, 3 февраля, в 12:30. В 13:45 возгорание локализовали. Площадь повреждения составила около 180 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

На место возгорания выезжали 15 человек и четыре единицы техники.