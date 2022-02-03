УФАС опровергло информацию о демонтаже стендов с символикой Рязани

По информации управления, специалисты уберут другой рекламный щит.

В Рязанском УФАС уточнили, какой рекламный щит на Московском шоссе подлежит демонтажу. Информацию ведомство опубликовало в четверг, 3 февраля.

По данным управлении, в предупреждении, выданном мэрии Рязани, речь идет не о конструкции с изображением памятника Евпатию Коловрату, драмтеатра и других достопримечательностей, а о щите, содержащем коммерческую рекламу.

Отмечается, что оба стенда расположены на Московском шоссе, напротив Пенсионного фонда России.