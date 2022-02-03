\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
-6°
Птн, 04
-6°
Сбт, 05
-11°
ЦБ USD 76.48 -0.65 03/02
ЦБ EUR 86.28 -0.51 03/02
Нал. USD 76.00 / 77.00 10:16
Нал. EUR 85.85 / 86.68 10:16
Новости
Публикации
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
3 610
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
28 849
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
12 698
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
8 344
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Свыше ста домов в рязанском Семчине в четверг остались без воды
Речь идет об улице Свободы.

В четверг, 3 февраля, без воды останутся свыше ста домов в рязанском Семчине. Об этом сообщил городский «Водоканал».

С 9:30 до 17:00 ресурс отключат в домах №№ 1, 10, 100, 101, 102, 104, 105, 105а, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 12, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 13, 130, 13а, 14, 15, 16, 18, 2, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 52а, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61а, 61б, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 по улице Свободы.