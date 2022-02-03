Студия Лебедева получила 1,5 миллиона за создание бренда Рязани

Документ корпорации развития Рязанской области появился в соцсетях в четверг, 3 февраля.

Студия Лебедева получила 1,5 миллиона за создание бренда Рязани. Документ корпорации развития Рязанской области появился в соцсетях в четверг, 3 февраля.

В нем указано, что по условиям договора студия Лебедева должна была разработать бренд-платформу, которая включала проведение глубинных интервью, воркшопа с заказчиком, разработку сущности бренда (философия, миссия, ценность, видение, уникальное общение).

В документе сообщается, что далее планируется внедрить бренд для использования на продукции рязанских производителей, в дизайн-коде общественных пространств и для оформления экспозиционной продукции для бизнес-миссий региона за рубежом.