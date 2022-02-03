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Рязанский следователь Плоткин рассказал свою версию о пропаже Елены Логуновой
Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Женщина бесследно исчезла спустя несколько дней после своего дня рождения.

Известный следователь Дмитрий Плоткин рассказал детективу Екатерине Шумякиной свою версию о пропаже Елены Логуновой. Об этом он рассказал РЗН.инфо.

Плоткин и Шумякина познакомились в студии программы Андрея Малахова, посвященной пропаже 15-летней девочки в Волгограде. После шоу они пообщались о деле Логуновой. Шумякина опубликовала на странице в Instagram фото с рязанским следователем.

«Чтобы ускорить раскрытие этого резонансного дела, детектив и следствие должны работать в связке, координирую свои действия. Например, если говорить о районе поиска, нужно четко определить территорию для таких действий, а не устраивать вылазки волонтеров наобум. Без объединения усилий всех участников расследования добиться результата очень трудно», — прокомментировал Плоткин.

Напомним, Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Женщина бесследно исчезла спустя несколько дней после своего дня рождения.