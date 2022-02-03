Рязанец незаконно хранил в квартире огнестрельное оружие и патроны

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК Р. Ф. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Рязанец незаконно хранил в квартире огнестрельное оружие и патроны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники получили информацию, что 29-летний житель Рязани может хранить может хранить у себя дома пистолет и боеприпасы.

В квартире мужчины сотрудники полиции нашли тайник. В металлическом ящике в основании кровати хранились кустарно переделанный в огнестрельный охолощенный пистолет Макарова калибра 9 мм, гладкоствольное двуствольное ружье 16 калибра и 130 патронов к ним.

Оружие изъяли, злоумышленника задержали.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.