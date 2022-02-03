Рязанец незаконно хранил в квартире огнестрельное оружие и патроны. Об этом
Оперативники получили информацию, что 29-летний житель Рязани может хранить может хранить у себя дома пистолет и боеприпасы.
В квартире мужчины сотрудники полиции нашли тайник. В металлическом ящике в основании кровати хранились кустарно переделанный в огнестрельный охолощенный пистолет Макарова калибра 9 мм, гладкоствольное двуствольное ружье 16 калибра и 130 патронов к ним.
Оружие изъяли, злоумышленника задержали.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.