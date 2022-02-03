Рязанцев пригласили на выступление Казанского цирка

Гастроли начнутся с 5 февраля.

В Рязанском цирке с 5 февраля начнутся гастроли яркой и динамичной программы Казанского государственного цирка «Звезды манежа».

Программа удивит множеством смелых и рискованных номеров: воздушный гимнаст на штейн-тропе, акробаты на колесе смелости, эквилибристы на канате.

Добавят задора и эксцентрики акробаты на подкидных досках, великолепная джигитовка, ловкие жонглеры, эквилибристы, а также лошади, кошки, собаки и веселый и добрый клоун.

Озарит манеж Рязанского цирка аттракцион с участием символов 2022 года — величественных тигров дрессировщика Ростислава Гаврылива. Потрясающее взаимопонимание и уважение между человеком и животными будоражит и восхищает.

Захватывает дух номер «Колесо смелости» под руководством Евгения Петрова. Артисты демонстрируют бесстрашие и преодоление силы притяжения. Уникальность номера заключается в невозможности для акробатов работать со страховкой.

Смелые джигиты под руководством Сергея Муратова, выполняя сложнейшие трюки, подарят зрителям невероятно острые ощущения, а также драйв, адреналин и море позитива.

Возрастное ограничение — 0+.