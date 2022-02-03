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Российским водителям напомнили о штрафах за буксировку тюбинга и «ангельские глазки»
Весной в силу вступает новый кодекс об административных правонарушениях.

Российским водителям напомнили о штрафах за буксировку тюбинга и «ангельские глазки». Ведущий юрист юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов рассказал агентству «Прайм» о «забытых» автолюбителями штрафах.

По словам Данилова, весной, когда в силу вступит новый кодекс об административных правонарушениях, инспекторы получат право штрафовать водителей за езду на шипованной резине в летнее время, защитную пленку на фарах и поврежденный бампер.

Также в новом приложении к ПДД планируют наказывать за видеорегистратор, который мешает обзору, ошибки в бортовом компьютере, которые влияют на техническую исправность машины, и отсутствие цепей противоскольжения у водителей большегрузов.

Эксперт напомнил, о штрафах за шторки и сетки на передних стеклах. За их использование предусмотрен штраф в 500 рублей, предписание об их снятии или остановка регистрации машины.

За буксировку тюбинга, санок и ледянок водителя оштрафуют на одну тысячу рублей, а его пассажира на 800 рублей. Если пассажир на буксире погиб — на водителя заведут уголовное дело.

Юрист напомнил о штрафе за «ангельские глазки» — два светящихся желтых круга внутри фар. За такое нарушение водителю выдадут предписание исправить цвет фар и выпишут штраф в 500 рублей.

В 2022 году за установку в автомобиле световых приборов красного цвета или световозвращающих приборов красного цвета будут штрафовать от 500 рублей до лишения права управления транспортным средством от полугода до года.