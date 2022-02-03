Российский банк перевел часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Речь идет об IT-специалистах и сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров.

Российский банк перевел часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Об этом пишет РБК.

С 1 января 2022 года «Совкомбанк» проводит эксперимент. 12% сотрудников, работающих удаленно, переведут на четырехдневную рабочую неделю. Речь идет об IT-специалистах и сотрудниках других подразделений, включая топ-менеджеров. Работников офиса эксперимент не затронет.

«При получении однозначных позитивных результатов мы будем готовы ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса», — пояснил представитель банка.

Уточняется, что уменьшение рабочих дней не повлияет на сокращение зарплаты. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Ранее о переходе на «четырехдневку» высказался Дмитрий Медведев, уполномоченный по правам человека при мэрии Москвы предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, а треть опрошенных россиян заявили, что не хотят переходить на «четырехдневку».