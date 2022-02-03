Путин заявил о снятии ограничений по карантину для контактных лиц

«Власти Р. Ф. планируют снимать ограничения по карантину для контактных лиц», — заявил президент.

Президент Владимир Путин заявил, что власти будут снимать ограничения по карантину для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19. Об этом передает РИА Новости .

Также он подчеркнул, что в стране не планируют вводить локдаун из-за пандемии.

Президент заявил, что вопрос обсуждался с председателем правительства.

«Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — сказал глава государства.