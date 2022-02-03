Процент госпитализаций при «омикроне» уменьшился в 2,5 раза, чем при «дельте»

Процент госпитализаций при «омикроне» меньше в 2,5 раза, чем при «дельте». Об этом в эфире «
Медик подчеркнул, что в учреждение в сутки принимает около 175 пациентов.
«Процент госпитализаций при „омикроне“ составляет 6,8 — до 7% от заболевших требуют стационарного лечения. В сравнении с цифрами — 20% при „дельте“, каждый пятый больной требовал госпитализации в
Врач добавил, что большой удельный вес пациентов старше 65 лет сохраняется. Однако он подчеркнул, что среди них есть люди, у которых обострилось хронические заболевания, а также те, у кого имеется легкое течение коронавируса.