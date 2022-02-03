Полиция задержала рязанца, который угрожал убить 72-летнюю мать

Инцидент произошел на улице Белякова.

Полиция задержала рязанца, который угрожал убить 72-летнюю мать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию позвонила 72-летняя жительница улицы Белякова. Пенсионерка рассказала, что ее сын бросается на нее с ножом.

Полицейские приехали в квартиру рязанки, но мужчины там не оказалось: он убежал, когда понял, что мать позвонила в полицию. Женщина рассказала, что в ходе конфликта сын ударил ее по голове и начал душить.

44-летнего жителя Рязани задержали недалеко от дома. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за кражу и оборот поддельных документов.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.