Песков объяснил, почему Путин появляется без маски на публичных выступлениях
Он заявил, что все, кто контактирует с Путиным, тестируются. Некоторых на время отправляют на карантин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему во время публичных выступлений Владимир Путин не носит медицинскую маску. Об этом передает
По словам Пескова, вокруг главы государства приняты «всевозможные меры предосторожности». Он заявил, что все, кто контактирует с Путиным, тестируются. Некоторых на время отправляют на карантин.
Пресс-секретарь отметил, что если президент не надевает маску, «это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности».