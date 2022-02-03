Песков объяснил, почему Путин появляется без маски на публичных выступлениях

Он заявил, что все, кто контактирует с Путиным, тестируются. Некоторых на время отправляют на карантин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему во время публичных выступлений Владимир Путин не носит медицинскую маску. Об этом передает Life .

По словам Пескова, вокруг главы государства приняты «всевозможные меры предосторожности». Он заявил, что все, кто контактирует с Путиным, тестируются. Некоторых на время отправляют на карантин.

Пресс-секретарь отметил, что если президент не надевает маску, «это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности».