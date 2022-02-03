Пенсионерам начали выплачивать проиндексированные пенсии

За февраль они получат доплату с учетом индексации, которая составляет 8,6%.

С 3 февраля началась выплата проиндексированных пенсий неработающим пенсионерам. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на отделение ПФР Московской области.

Отмечается, что за февраль они получат доплату с учетом индексации, которая составляет 8,6%. В Пенсионном фонде пояснили, что для перерасчета никуда обращаться не нужно, выплаты поступят автоматически.

Напомним, переиндексировать пенсии поручил президент Владимир Путин после роста уровня инфляции.