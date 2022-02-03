\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 03
-6°
Птн, 04
-6°
Сбт, 05
-11°
ЦБ USD 76.48 -0.65 03/02
ЦБ EUR 86.28 -0.51 03/02
Нал. USD 76.00 / 77.00 10:16
Нал. EUR 85.85 / 86.68 10:16
Новости
Публикации
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
3 610
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
28 849
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
12 698
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
8 344
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Новым резидентом индустриального парка «Рязанский» станет компания по производству медицинского кислорода
Речь идет о фирме «Криоген».

Новым резидентом индустриального парка «Рязанский» станет компания по производству медицинского кислорода.

Инициативу потенциального резидента индустриального парка «Рязанский» обсудили заместитель председателя областного правительства Артем Никитин, генеральный директор «Корпорации развития Рязанской области» Вячеслав Несин и Вячеслав Какурин, руководитель фирмы «Криоген», специализирующейся на производстве и поставках криопродуктов, промышленных, медицинских и пищевых газов.

В настоящее время на заводе фирмы «Криоген» действует две производственные линии, выпускающие 20 тонн жидкого кислорода из воздуха и до 65 тонн жидкого медицинского кислорода. Поставки продукции осуществляются в лечебные учреждения Рязанской, Тамбовской, Московской, Калужской, Ивановской, Владимирской и Липецкой областей. Новый инвестиционный проект предполагает строительство воздухоразделительной установки — еще одной производственной линии компании «Криоген».

По предварительной оценке инвестора, ее запуск позволит увеличить объемы выпуска жидкого медицинского кислорода с 60 до 110 тонн в сутки. Новая линия обеспечит создание не менее десяти высокооплачиваемых рабочих мест.