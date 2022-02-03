Назальную вакцину против коронавируса будут использовать для ревакцинации
Препарат будут использовать после завершения испытания и получения регистрационного удостоверения.
В Минздраве России сообщили, что назальную вакцину против коронавируса планируют использовать для ревакцинации. Об этом передает
В ведомстве отметили, что препарат будут использовать после завершения испытания и получения регистрационного удостоверения.
Исследования пройдут в два этапа с участием добровольцев. Испытания позволят подтвердить безопасность и эффективность назальной формы препарата «Спутник V».