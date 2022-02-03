Начальником ОМВД России по Спасском району стал Сергей Кирющенков

Назначение подполковник полиции получил в конце января.

Начальником ОМВД России по Спасском району стал Сергей Кирющенков. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Назначение 47-летний подполковник получил 28 января 2022 года.

В органах внутренних дел Кирющенков служит 24 года. Он начал работу в отделе вневедомственной охраны при Советском РОВД в 1998 году. С 2005 по 2016 годы он работал в управлении уголовного розыска по Рязанской области. В 2009 году Кирющенков был в командировке на Северном Кавказе.

С 2017 года он возглавлял отдел уголовного розыска, а с 2019 года был заместителем начальника по оперативной работе Советского ОМВД. Последние полгода он был врио начальника отдела.