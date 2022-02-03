Касимовца осудили за наезд на пешехода

Пострадавший получил тяжелые травмы.

В Касимовском районе признали виновным мужчину, который сбил пешехода и уехал с места ДТП. Об этом сообщила региональная прокуратура.

ДТП произошло 13 января 2021 года на 3 километре дороги к поселку Лакшма Касимовского района Рязанской области от дороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород в период с 16:00 до 17:40. Водитель на технически исправном автомобиле выехал на обочину по ходу движения и сбил пешехода. Последний получил травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровью человека. Водитель скрылся с места ДТП, не дождавшись полицию

В суде мужчина признал вину, раскаялся в содеянном. Во время следствия он способствовал раскрытию преступления, возместил моральный вред потерпевшему.

Суд учел эти обстоятельства и назначил три года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также его лишили «прав» на один год.

Приговор не вступил в законную силу.