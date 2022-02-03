Генпрокурор России поручил проверить цены тестов на ковид
К тем учреждениям, где найдут нарушения, примут «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
Генпрокурор России поручил проверить цены тестов на ковид. Об этом
Игорь Краснов дал поручение прокурорам субъектов России проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов в лабораториях медучреждений, частный центров, а также в аптеках.
Поводом стали сообщения в СМИ о повышении стоимости обследования.
К тем учреждениям, где найдут нарушения, примут «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».