Генпрокурор России поручил проверить цены тестов на ковид

К тем учреждениям, где найдут нарушения, примут «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

Генпрокурор России поручил проверить цены тестов на ковид. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Игорь Краснов дал поручение прокурорам субъектов России проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов в лабораториях медучреждений, частный центров, а также в аптеках.

Поводом стали сообщения в СМИ о повышении стоимости обследования.

К тем учреждениям, где найдут нарушения, примут «исчерпывающие меры прокурорского реагирования».