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Гематолог Бычкова: «омикрон» может изменить состав крови
Врач уточнила, что процессы для каждого человека индивидуальны и зависят от состояния крови.

Штамм «омикрон» может изменить состав крови. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала врач-гематолог Светлана Бычкова.

Она отметила, что группа крови не влияет на тяжесть заболевания «омикроном» и не можно предохранить от заражения им. По словам Бычковой, штамм может вызывать в крови определенные процессы. В их числе повышение или понижение числа лейкоцитов, лимфоцитоз, моноцитоз, повышение свертываемости крови, повышение тромбообразования.

Бычкова уточнила, что эти процессы для каждого человека индивидуальны и зависят от состояния крови.

«Существует постковидный синдром. Все индивидуально. У кого-то это проходит без следа, а у кого-то идут какие-то изменения. Вообще сейчас мало времени прошло для того, чтобы оценить конкретный орган, как это влияет, но в любом случае это иммунное потрясение для организма», — заключила врач.

Ранее сообщалось, что переболевшие «омикроном» могут охрипнуть или потерять голос.