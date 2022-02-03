Эпидемиолог дал прогноз по дальнейшему росту заболеваемости COVID-19

В России рост заболеваемости коронавирусом будет продолжаться в течение некоторого времени. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По словам эксперта, это связано с тем, что «все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости».

Пшеничная отметила, что в Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье доминирует штамм «омикрон» — более заразный, чем «дельта». Из-за этого показатель роста заболеваемости такой стремительный.

При этом глава НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов дал прогноз, что пик заболеваемости пойдет на спад к концу февраля — началу марта.

«После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой пик в марте-апреле, который будет по-разному выражен в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум. А в сентябре-октябре, когда после летнего отдыха все вернутся в свои привычные организованные коллективы, подоспеет осенний рост заболеваемости ОРВИ», — заявил ученый.