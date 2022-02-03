Для рязанцев выпустили второе метеопредупреждение за сутки

Днем в четверг, 3 февраля, а также ночью и утром в пятницу, 4 февраля, на территории Рязанской области местами сохранятся туманы с видимостью 200-500 метров.

Региональное управление МЧС выпустило второе за сутки метеопредупреждение по Рязанской области.

Днем в четверг, 3 февраля, а также ночью и утром в пятницу, 4 февраля, на территории Рязанской области местами сохранятся туманы с видимостью 200-500 метров.

Рязанцев предупредили, что при тумане снижается видимость на дорогах, движение транспорта затрудняется, а также увеличивается вероятность аварий.

Ранее сообщалось, что туман сохранится в первой половине четверга, 3 февраля.