А что в кино? «Падение Луны», «Непослушник» и другие новинки

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Научно-фантастический фильм режиссера Роланда Эммериха «Падение Луны» рассказывает о нависшей над Землей катастрофой планетарного масштаба, когда Луна по неизвестной причине сходит со своей орбиты.

Российская комедия «Непослушник» режиссера Владимира Котта повествует о безумном пранкере, который в погоне за популярностью нарушает любые законы, даже оскорбляя чувства верующих.

Испанский драматический фильм «Параллельные матери» режиссера Педро Альмодовара с Пенелопой Крус в главной роли стал фильмом открытия 78-го Венецианского кинофестиваля и был отмечен призом за лучшую женскую роль.

Семейный приключенческий фильм «Прыгучая братва» рассказывает о крошке-кенгуру, попавшей в весьма незаурядные приключения с похищением из музея ценного алмаза.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».