Жителей Центральной России предупредили о высоком давлении
В понедельник, 28 февраля, на территории европейской части России ожидается атмосферное давление на 20 миллиметров ртутного столба выше нормы.
Жителей Центральной России предупредили о высоком давлении. Об этом
В понедельник, 28 февраля, на территории европейской части России ожидается атмосферное давление на 20 миллиметров ртутного столба выше нормы. Вильфанд отметил, что погода будет определяться антициклоном: будет видно солнце, а облака будут высокими.
По словам ученого, со среды давление начнет приближаться к норме, а погода станет более облачной.
Ранее сообщалось, что Центральную Россию с наступлением весны ждет похолодание.