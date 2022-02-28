Зеленский вновь обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины
Президент Украины попросил о присоединении страны к ЕС по новой специальной процедуре.
Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой о неотложном вступлении Украины. Об этом пишет
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. В нем он вновь попросил Евросоюз о неотложном присоединении страны к ЕС по новой специальной процедуре.
Также в своей речи Зеленский обратился к российским солдатам: «Бросайте вашу технику и уходите, не верьте вашим командирам, просто уходите».