В Рязанской области за сутки зафиксировали 911 новых случаев заражения коронавирусом

Всего число заболеваний в регионе с начала пандемии достигло 101 270.

В Рязанской области за сутки зарегистрировали В Рязанской области за сутки зафиксировали. Об этом сообщили в понедельник, 28 февраля, в федеральном оперштабе.

Всего число заболеваний в регионе с начала пандемии достигло 101 270.За сутки выздоровели 602 человека, всего число вылечившихся достигло 83 964. За сутки скончались семь человек, всего с начала пандемии — 3 034. За сутки госпитализировали 15 человек.

В России за сутки выявили 106 920 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 16 398 036 человек.

За сутки госпитализировали 6 382 человек. За сутки выздоровели 116 742 человек, всего с начала пандемии вылечились 13 575 652 человек. За сутки скончались 733 человека, всего число летальных случаев достигло 351 660.