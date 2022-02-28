В Рязанской области начали учиться более 150 школьников из Донбасса

Всего в пунктах временного размещения в регионе находятся 704 жителя ЛДНР, из них 346 — дети.

В понедельник, 28 февраля в образовательных учреждениях Рязанской области начал обучение 151 школьник из ЛДНР. Об этом сообщили в опергруппе регионального правительства.

Занятия проходят на базе санатория «Колос», в пяти школах области и одном филиале трех районов — Рязани, Рязанском и Спасском районе. Сообщается, что школьников обеспечили учебниками и необходимыми канцтоварами. На уроки детей привозит автобус.

Всего в пунктах временного размещения в регионе находятся 704 жителя ЛДНР, из них 346 — дети. В больницы госпитализированы 63 человека, из них с коронавирусом — 37.

Всем нуждающимся гражданам ЛНР и ДНР выдали сим-карты для связи с родственниками и банковские карты Сбербанка.