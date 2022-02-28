\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-1°
Втр, 01
-2°
Срд, 02
-2°
ЦБ USD 83.55 -3.38 26/02
ЦБ EUR 93.6 -4.17 26/02
Нал. USD 91 / 150.00 11:13
Нал. EUR 101 / 160 12:26
Новости
Публикации
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
3 234
За что депутаты рязгордумы могут лишиться своих мандатов?
С середины прошлого года рязанская городская дума остае...
22 февраля 14:59
4 093
Рязанки поделились историями родов в перинатальном центре. Эксперт про...
История с трагедией в рязанском перинатальном центре пр...
21 февраля 15:09
1
11 350
Игорь Растеряев о бренде Рязани, концертах на Украине и почему он не и...
В Рязани музыкант Игорь Растеряев дал два концерта в ка...
21 февраля 14:21
5 976
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области начали учиться более 150 школьников из Донбасса
Всего в пунктах временного размещения в регионе находятся 704 жителя ЛДНР, из них 346 — дети.

В понедельник, 28 февраля в образовательных учреждениях Рязанской области начал обучение 151 школьник из ЛДНР. Об этом сообщили в опергруппе регионального правительства.

Занятия проходят на базе санатория «Колос», в пяти школах области и одном филиале трех районов — Рязани, Рязанском и Спасском районе. Сообщается, что школьников обеспечили учебниками и необходимыми канцтоварами. На уроки детей привозит автобус.

Всего в пунктах временного размещения в регионе находятся 704 жителя ЛДНР, из них 346 — дети. В больницы госпитализированы 63 человека, из них с коронавирусом — 37.

Всем нуждающимся гражданам ЛНР и ДНР выдали сим-карты для связи с родственниками и банковские карты Сбербанка.