В Рязанской области экс-сотрудника колонии осудили за хранение наркотиков

Его осудили по части 1 статьи 228 УК Р. Ф. Приговор назначил ему шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком шесть лет.

В Рязанской области осудили и экс-сотрудника одного из исправительных учреждений УФСИН. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

18 сентября 2021 года обвиняемый находился на службе. По телефону он договорился о приобретении наркотиков. В тот же день он забрал запрещенное вещество из «закладки» и хранил до задержания его сотрудниками ФСИН.