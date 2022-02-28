В Рязанской области 1 марта ночью похолодает до -12 градусов

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области 1 марта ночью похолодает до -12 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 1 марта, на территории Рязанской области ожидается облачная погода, с прояснениями преимущественно без осадков. На дорогах региона сохранится гололедица.

Ветер северного и северо-восточного направлений будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -8, -3 градуса, местами опустится до — 12 градусов, днем -3, +2 градуса.

Ранее рязанцам рассказали о высоком давлении, похолодании в начале весны и повышении уровня воды на реках.