В рязанской НПК стартовал конкурс «Лучший по профессии-2022»

РНПК проводит конкурсы профессионального мастерства каждый год более 15 лет подряд.

В рязанской нефтеперерабатывающей компании стартовал конкурс профессионального мастерства. За звание «Лучший по профессии-2022» поборются электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, прибористы, лаборанты химического анализа, слесари по ремонту технологических установок.

Смотр-конкурс проходит в несколько этапов: отборочный, локальный и финальный. В отборочном туре приняли участие более 90 электромонтеров, 80 лаборантов, 70 слесарей и 70 прибористов. В ближайшее время в борьбу вступят операторы технологических установок.

В первом — отборочном — этапе конкурсанты проходили проверку теоретических знаний и навыков через тестирование. Те, кто успешно ответил на вопросы теста, перешел на следующий этап конкурса.

Первыми во второй, локальный, этап прошли прибористы. Они на время настраивали регулирующий клапан, программировали барьер искробезопасности, программировали регистратор сбора данных.

Победители представят завод в финальном этапе корпоративного конкурса, где соберутся лучшие по профессии со всех дочерних обществ «Роснефти» блока нефтепереработка и нефтехимия.

«Смотр-конкурс „Лучший по профессии“ является важной частью программы мотивации, корпоративного обучения и повышения профессионального мастерства работников компании. Он помогает выявить и поощрить инициативных и перспективных работников, содействует росту профессионального мастерства сотрудников компании, а также способствует распространению передового опыта работы, внедрению новых технологий, повышению престижа рабочих профессий, культуры производства и ответственности за безаварийную работу», — рассказали в рязанской НПК.

РНПК проводит конкурсы профессионального мастерства каждый год более 15 лет подряд.