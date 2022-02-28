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В рязанских домах обязали закрыть чердаки и подвалы
Начальник госжилинспекции Геннадий Шмидт попросил принять меры «по недопущению совершения террористических актов на жилищном фонде».

Из-за обострения ситуации на границе с Украиной рязанским управляющим компаниям направила письма государственная жилинспекция. Об этом пишет «Вид сбоку».

Начальник инспекции Геннадий Шмидт попросил принять меры «по недопущению совершения террористических актов на жилищном фонде».

Он сообщил, что нужно закрыть на замки выходы на чердаки и в подвалы в многоэтажках и обеспечить контроль за их состоянием.

Также в письме говорится, что нужно принять «иные возможные меры по предотвращению доступа посторонних лиц в места общего пользования домов».