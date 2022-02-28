В рязанских домах обязали закрыть чердаки и подвалы
Начальник госжилинспекции Геннадий Шмидт попросил принять меры «по недопущению совершения террористических актов на жилищном фонде».
Из-за обострения ситуации на границе с Украиной рязанским управляющим компаниям направила письма государственная жилинспекция. Об этом пишет «
Начальник инспекции Геннадий Шмидт попросил принять меры «по недопущению совершения террористических актов на жилищном фонде».
Он сообщил, что нужно закрыть на замки выходы на чердаки и в подвалы в многоэтажках и обеспечить контроль за их состоянием.
Также в письме говорится, что нужно принять «иные возможные меры по предотвращению доступа посторонних лиц в места общего пользования домов».