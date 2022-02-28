В Рязани закроют движение по 5-му Коломенскому проезду

Из-за дорожно-строительных работ движение закроют на участке от улицы Ветеринарной до Сельскохозяйственного переулка с 9:00 до 17:00 1 марта.

В Рязани закроют движение транспорта по 5-му Коломенскому проезду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Из-за дорожно-строительных работ движение закроют на участке от улицы Ветеринарной до Сельскохозяйственного переулка с 9:00 до 17:00 1 марта.

На время работ установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места работ будут огорожены.