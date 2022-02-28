В Рязани задержали мужчину, обокравшего москвича

60-летнего мужчину заметили во время патрулирования на улице 1-ая Прудная. Он нарушал общественный порядок.

В Рязани полиция задержала мужчину, который обокрал жителя Московской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

60-летнего мужчину заметили во время патрулирования на улице 1-ая Прудная. Он нарушал общественный порядок.

Его доставили в отдел полиции. Во время составления протокола выяснилось, что рязанца подозревают в краже с карты, принадлежащей 26-летнему жителю Московской области.

Проводится проверка.